2:34
Мир

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил мнение, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским должны пройти в ближайшем будущем.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, страны Запада, включая США и государства Европы, готовы незамедлительно приступить к разработке мер по обеспечению безопасности Украины, чтобы создать условия для проведения встречи между лидерами России и Украины.

По итогам видеоконференции, посвященной поддержке Украины, Схоф отметил, что готовность Соединенных Штатов предоставить гарантии безопасности является важным шагом вперед. Он также подчеркнул, что от российского руководства ждут проявления искреннего стремления к установлению устойчивого мира.

На саммите, который прошел 15 августа на Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможные пути разрешения конфликта на Украине. Оба лидера дали положительную оценку итогам переговоров. Российский президент указал, что существует возможность завершить конфликт, и подчеркнул, что Москва заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования.

Американский лидер, в свою очередь, сообщил, что им удалось прийти к согласию по многим аспектам украинского вопроса, хотя по некоторым пунктам договоренности пока не достигнуты. В тот же день в беседе с журналистами Fox News он добавил, что дальнейший прогресс в урегулировании ситуации теперь зависит от действий украинского президента.

Накануне в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и представителями стран Евросоюза. В тот же день украинская сторона нанесла удары по объектам стратегической инфраструктуры России.

Ранее, в воскресенье, российские силы радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую атомную электростанцию. В понедельник Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб подорвать мощное взрывное устройство на Крымском мосту.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок из-за атаки Украины на трубопровод "Дружба", по которому осуществлялись поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Уточнения

Хендри́кюс Вилхе́лмюс Мари́я (Дик) Схоф — нидерландский государственный деятель, премьер-министр Нидерландов со 2 июля 2024 года до 3 июня 2025 года. До 28 мая 2024 года был генеральным секретарём Министерства юстиции и безопасности. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
