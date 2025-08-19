Миротворческий блеф: Запад пытается обмануть Россию и Украину одновременно

NYT раскрыло три варианта западных гарантий безопасности для Киева

В материале, опубликованном в издании The New York Times, журналист Дэвид Сангер проанализировал возможные сценарии обеспечения безопасности Украины с привлечением западных военных сил, отметив, что публично такие детали пока не раскрывались.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нато

Первый из предложенных вариантов предполагает развертывание полноценного миротворческого контингента, который будет действовать в связке с украинскими вооруженными силами. Как поясняется в статье, такие силы создаются исключительно для оборонительных задач, чтобы предотвратить возможные действия со стороны России.

Второй сценарий, который рассматривается в публикации, связан с созданием так называемых сил прикрытия, или "растяжек". Их численность будет значительно меньше, чем в первом случае, и они не смогут обеспечить серьезное сопротивление в случае конфликта.

Однако, как подчеркивается в материале, расчет строится на том, что присутствие европейских военных на территории Украины станет фактором, сдерживающим Россию от активных действий, хотя автор считает этот подход довольно рискованным.

Третий вариант, о котором говорится в статье, предполагает формирование "сил наблюдения". Их численность может составлять всего несколько сотен человек, что явно недостаточно для организации эффективной обороны. Основная задача таких сил, как отмечается, заключается в том, чтобы оперативно сообщать о начале любых боевых действий.

Накануне в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Позже к переговорам присоединились представители ряда европейских государств. В ходе обсуждений затрагивались вопросы возможного обмена территориями и предоставления Киеву определенных гарантий безопасности.

Ранее в понедельник американский президент заявил, что такие страны, как Франция, Германия и Великобритания, рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. При этом он подчеркнул, что при его президентстве американские военные на украинской территории размещаться не будут.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал, что Москва не видит пространства для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворческих сил на Украине.

По его словам, присутствие такого контингента может привести к тому, что западные страны откажутся обсуждать условия мирного урегулирования, так как военные силы на местах будут создавать новую реальность. Представители МИД России также охарактеризовали намерения некоторых европейских государств направить миротворцев на Украину как провокационный шаг, который лишь укрепляет нереалистичные ожидания украинских властей.

