Трамп сообщил о подготовке встречи Путина и Зеленского
Геологи: розовые алмазы получают цвет из-за деформации кристалла
Ученые объяснили необычный цвет воды озера Фундудзи содержанием соединений хрома
Savannah Bananas придумали бананабол с горящими битами и трюками на поле
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки

Встреча Путина и Зеленского в Венгрии — шанс на прорыв или новая ловушка?

В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии
1:17
Мир

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при соблюдении условий безопасности и предварительной подготовки. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя сообщения о возможных переговорах президентов России и Украины в Венгрии.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее Reuters сообщило, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. О начале подготовки такой встречи накануне объявил президент США Дональд Трамп. Ранее, 18 августа, он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

Чепа подчеркнул, что проведение переговоров требует серьезной подготовки и соблюдения условий безопасности. По его словам, выбор Венгрии как площадки объясняется ее особой позицией в текущей геополитической ситуации.

"Это не самое однозначное решение, потому что могут быть другие условия, которые будут определять в первую очередь безопасность", — отметил Чепа.

Он напомнил, что предыдущие попытки Киева при поддержке Запада организовать перемирие и переговоры сопровождались провокациями.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
