Встреча Путина и Зеленского в Венгрии — шанс на прорыв или новая ловушка?

В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при соблюдении условий безопасности и предварительной подготовки. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа, комментируя сообщения о возможных переговорах президентов России и Украины в Венгрии.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее Reuters сообщило, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. О начале подготовки такой встречи накануне объявил президент США Дональд Трамп. Ранее, 18 августа, он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

Чепа подчеркнул, что проведение переговоров требует серьезной подготовки и соблюдения условий безопасности. По его словам, выбор Венгрии как площадки объясняется ее особой позицией в текущей геополитической ситуации.

"Это не самое однозначное решение, потому что могут быть другие условия, которые будут определять в первую очередь безопасность", — отметил Чепа.

Он напомнил, что предыдущие попытки Киева при поддержке Запада организовать перемирие и переговоры сопровождались провокациями.