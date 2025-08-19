США и РФ неожиданно совпали: что будет с Украиной после встречи Трампа и Зеленского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Мир

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи немедленного перемирия и предложил готовить мирное соглашение. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя итоги прошедшей встречи Трампа и Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House
По словам Джабарова, подводить окончательные итоги встречи пока рано, так как информации крайне мало.

"Первый итог, во-первых, что Трамп позицию свою поменял, в отличие от первых своих решений в начале года, чуть позже, когда он говорил о немедленном перемирии. Он понимает, что перемирие ситуации здесь не изменит, а, наоборот, усугубит. Он стал говорить о мире, мирном соглашении, которое надо разработать", — сказал сенатор.

Он отметил, что США поставили условия прекращения огня, совпадающие с российской позицией. Кроме того, встреча показала, что в конфликте с Россией участвует не только Украина, но и страны Западной Европы.

Сенатор подчеркнул, что стороны договорились проработать подготовку к встрече президентов России, США и Украины, но никаких временных рамок пока нет. По его словам, несмотря на решимость Трампа, европейские лидеры пытались навязать свой сценарий событий.

"Самый главный итог, что, к сожалению, европейские лидеры очень много говорят о безопасности для Украины, для Европы, но никто не вспомнил, что мы были первые, кто требовал безопасности для Российской Федерации еще в декабре 21-го года", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что тема гарантий безопасности для России должна стать предметом дальнейших переговоров и будет обсуждаться советниками и представителями сторон.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
