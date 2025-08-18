Трамп сорвал встречу в Белом доме ради одного звонка — Путину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трамп остановил встречу в Белом доме ради Путина
Мир

Саммит в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принимал лидеров европейских стран, ознаменовался неожиданным событием, привлекшим внимание международных СМИ.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

По информации, опубликованной немецким изданием Bild и британским телеканалом Sky News, американский лидер временно приостановил переговоры с европейскими коллегами, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечают источники, после завершения звонка встреча была возобновлена, что позволило продолжить обсуждение ключевых вопросов, стоящих на повестке дня.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

