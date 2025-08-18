Трамп сорвал встречу в Белом доме ради одного звонка — Путину

Саммит в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принимал лидеров европейских стран, ознаменовался неожиданным событием, привлекшим внимание международных СМИ.
По информации, опубликованной немецким изданием Bild и британским телеканалом Sky News, американский лидер временно приостановил переговоры с европейскими коллегами, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как отмечают источники, после завершения звонка встреча была возобновлена, что позволило продолжить обсуждение ключевых вопросов, стоящих на повестке дня.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
