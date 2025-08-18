Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Война вместо демократии: раскрыто, что на самом деле держит Зеленского у власти

Встреча в США раскрыла главный секрет того, на чем держится власть Зеленского
Мир

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, высказал мнение, что власть Владимира Зеленского держится исключительно на военном положении, а не на демократических принципах.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

По словам Дубинского, во время переговоров с Дональдом Трампом Зеленский сам подтвердил, что проведение выборов на Украине невозможно без установления мира. Депутат отметил, что вопрос американского президента о почти трех годах без выборов остался без возражений со стороны украинского лидера, что, по мнению Дубинского, подчеркивает зависимость легитимности Зеленского от продолжения конфликта.

Он также указал, что в ходе встречи Трамп с иронией прокомментировал отсутствие выборов, на что Зеленский лишь согласился, не пытаясь опровергнуть. Дубинский считает, что это демонстрирует, как война используется как инструмент для поддержания власти, а демократия остается лишь декорацией.

Саммит в Вашингтоне стал знаковым событием, собрав множество европейских лидеров. Трамп отметил, что подобное количество руководителей стран ЕС в Белом доме собирается впервые. Он также выразил надежду на успех переговоров, упомянув возможность организации трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Зеленского в будущем.

Встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете началась около 20:20 по московскому времени и длилась примерно 25 минут. Зеленский прибыл на переговоры на внедорожнике Suburban, который обычно предоставляется большинству высокопоставленных гостей. Рукопожатие лидеров было кратким, заняв всего несколько секунд. Часть переговоров, открытая для прессы, с участием лидеров стран ЕС началась около 21:50 по Москве и продолжалась около 28 минут.

Этот день оказался насыщенным не только дипломатическими событиями, но и инцидентами в сфере безопасности. В то время как в Вашингтоне шли переговоры, на территории России были зафиксированы атаки на стратегические объекты.

В воскресенье российские системы радиоэлектронной борьбы предотвратили попытку удара украинского беспилотника "Спис" по Смоленской атомной электростанции. В тот же день ФСБ России сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб организовать теракт на Крымском мосту с использованием мощного взрывного устройства.

Кроме того, в день встречи в Белом доме венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей сообщил, что поставки нефти в Венгрию были приостановлены на неопределенный срок.

Причиной стала атака на трубопровод "Дружба", по которому осуществлялась транспортировка российской нефти в Венгрию и Словакию. Этот инцидент добавил напряженности в и без того сложную международную обстановку, обсуждаемую в Вашингтоне.

Уточнения

Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
