Лицемеры Европы: что на самом деле происходит за спиной Трампа

Западый журналист раскрыл главное лицемерие европейских лидеров в США

Встреча в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принимал лидеров стран Евросоюза и Владимира Зеленского, вызвала бурную реакцию в международных СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике поведение европейских политиков, указав на их противоречивую позицию.

По мнению журналиста, лидеры ЕС и Великобритании проявили двуличие, выражая благодарность Трампу за организацию диалога. Боуз отметил, что те же самые политики ранее осуждали американского президента за его контакты с российским лидером Владимиром Путиным, а теперь сами активно поддерживают переговоры, называя их важным шагом вперед.

Сама встреча в Вашингтоне стала знаковым событием, поскольку, как подчеркнул Трамп, впервые в Белый дом прибыло такое большое число руководителей европейских государств. В ходе обсуждений с лидерами Евросоюза американский президент выразил уверенность в том, что удастся достичь договоренностей, которые обеспечат безопасность Украины.

Кроме того, Трамп указал на необходимость проведения трехстороннего саммита как следующего этапа в процессе урегулирования украинского конфликта. Этот шаг, по его мнению, может стать ключевым для достижения долгосрочного решения.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

