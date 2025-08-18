Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Западый журналист раскрыл главное лицемерие европейских лидеров в США
Мир

Встреча в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принимал лидеров стран Евросоюза и Владимира Зеленского, вызвала бурную реакцию в международных СМИ.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике поведение европейских политиков, указав на их противоречивую позицию.

По мнению журналиста, лидеры ЕС и Великобритании проявили двуличие, выражая благодарность Трампу за организацию диалога. Боуз отметил, что те же самые политики ранее осуждали американского президента за его контакты с российским лидером Владимиром Путиным, а теперь сами активно поддерживают переговоры, называя их важным шагом вперед.

Сама встреча в Вашингтоне стала знаковым событием, поскольку, как подчеркнул Трамп, впервые в Белый дом прибыло такое большое число руководителей европейских государств. В ходе обсуждений с лидерами Евросоюза американский президент выразил уверенность в том, что удастся достичь договоренностей, которые обеспечат безопасность Украины.

Кроме того, Трамп указал на необходимость проведения трехстороннего саммита как следующего этапа в процессе урегулирования украинского конфликта. Этот шаг, по его мнению, может стать ключевым для достижения долгосрочного решения.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
