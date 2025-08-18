Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стармер взорвал Белый дом заявлением: безопасность Украины — безопасность Европы

Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
2:22
Мир

Недавняя встреча в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принимал лидеров стран Евросоюза и Владимира Зеленского, стала площадкой для обсуждения ключевых вопросов безопасности.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе переговоров подчеркнул, что обеспечение стабильности выходит далеко за рамки одной страны.

По словам британского премьера, речь идет не только о защите Украины, но и о гарантиях безопасности для всей Европы, включая Соединенное Королевство. Он отметил, что именно поэтому данный вопрос имеет столь высокую значимость на международной арене.

Переговоры в Вашингтоне прошли на фоне активных дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Ранее Трамп упоминал о возможности организации трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и узурпатора Владимира Зеленского, если текущие обсуждения окажутся успешными.

Важным этапом в этом процессе стала встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа на Аляске. Оба лидера положительно оценили итоги переговоров, посвященных поиску путей разрешения конфликта на Украине.

Российский президент выразил мнение, что завершение конфликта возможно, и подчеркнул заинтересованность России в достижении долгосрочного урегулирования. Трамп, в свою очередь, сообщил, что им удалось прийти к согласию по многим аспектам украинской проблемы, хотя некоторые вопросы пока остаются нерешенными. В интервью одному из американских телеканалов он добавил, что дальнейший прогресс в достижении соглашения теперь зависит от позиции Владимира Зеленского.

Кроме того, ранее в беседе с известным американским журналистом российский лидер разъяснил позицию Москвы относительно отношений с НАТО. Он указал, что у России нет намерений нападать на страны альянса, поскольку в этом отсутствует какой-либо смысл.

По его мнению, западные политики используют образ мнимой российской угрозы, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, хотя, как он отметил, многие здравомыслящие люди понимают, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
