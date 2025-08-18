Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лидеры Европы напряглись: паника н лицах президентов в Белом доме

Язык тела лидеров на встрече в Белом доме выдавал напряжение
1:59
Мир

Встреча в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принимал лидеров стран Евросоюза и Владимира Зеленского, привлекла внимание американских СМИ не только из-за политической повестки, но и из-за атмосферы, царившей на мероприятии.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Журналисты отметили необычное поведение участников во время фотосессии, что стало поводом для многочисленных комментариев.

По информации, опубликованной в одной из ведущих американских газет, на лицах европейских лидеров и представителей НАТО практически отсутствовали улыбки, когда они позировали перед камерами. Другое издание подчеркнуло, что язык тела участников выглядел сдержанным и лишенным энтузиазма, что контрастировало с традиционной бодростью подобных встреч.

Этот день оказался насыщенным не только дипломатическими событиями, но и инцидентами, связанными с безопасностью. В то время как в Вашингтоне проходили переговоры, на территории России были зафиксированы атаки на стратегически важные объекты. В частности, российские системы радиоэлектронной борьбы смогли предотвратить попытку удара украинского беспилотника "Спис" по Смоленской атомной электростанции, что произошло 17 августа.

Кроме того, в тот же день ФСБ России сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб организовать теракт на Крымском мосту с использованием мощного взрывного устройства.

На фоне этих событий венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей отметил, что поставки нефти в Венгрию были приостановлены на неопределенный срок.

Причиной стала атака на трубопровод "Дружба", по которому осуществлялась транспортировка российской нефти в Венгрию и Словакию. Этот инцидент добавил напряженности в и без того сложную международную обстановку, обсуждаемую в Белом доме.

Уточнения

Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.



Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
