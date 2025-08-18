Попасть на любую свадьбу за деньги — новый тренд в Европе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европейцы начали продавать билеты на свои свадьбы
1:07
Мир

Во Франции стало популярно следовать тренду Invitin. Этот стартап заключается в том, что молодожены торгуют билетами на свою свадьбу.

Пары продают приглашения незнакомцам, чтобы окупить праздник. А гостям обещают "аутентичный свадебный опыт". В Invitin можно купить билеты по €150-400. Гостей выбирают с помощью приложения. Им необходимо придерживаться дресс-кода, оставаться трезвыми и не проводить фото и видеосъемку без одобрения жениха и невесты.

В Италии есть подобное приложение. В Wedding Privè можно купить VIP-пакеты стоимостью до €5 тысяч. В них включены гид-переводчик и участие в традиционных свадебных традициях. Это могут позволить себе состоятельные туристы, которые хотят погрузиться в местную культуру.

Молодожены таким образом зарабатывают и заводят новые знакомства. А покупателями чаще всего выступают те, кто редко бывает на свадьбах, а также любители необычных впечатлений.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

