Попасть на любую свадьбу за деньги — новый тренд в Европе

Европейцы начали продавать билеты на свои свадьбы

Во Франции стало популярно следовать тренду Invitin. Этот стартап заключается в том, что молодожены торгуют билетами на свою свадьбу.

Пары продают приглашения незнакомцам, чтобы окупить праздник. А гостям обещают "аутентичный свадебный опыт". В Invitin можно купить билеты по €150-400. Гостей выбирают с помощью приложения. Им необходимо придерживаться дресс-кода, оставаться трезвыми и не проводить фото и видеосъемку без одобрения жениха и невесты.

В Италии есть подобное приложение. В Wedding Privè можно купить VIP-пакеты стоимостью до €5 тысяч. В них включены гид-переводчик и участие в традиционных свадебных традициях. Это могут позволить себе состоятельные туристы, которые хотят погрузиться в местную культуру.

Молодожены таким образом зарабатывают и заводят новые знакомства. А покупателями чаще всего выступают те, кто редко бывает на свадьбах, а также любители необычных впечатлений.

