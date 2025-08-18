Голограммы начали выходить на смену полицейским в Южной Кореи: вот как это работает

В столице Южной Кореи начали использовать 3D-голограммы полицейских в натуральную величину.
С 19:00 до 22:00 такой "офицер" напоминает жителям о камерах наблюдения и быстрой реакции правоохранителей в случае противоправных действий. Голограмму установили еще в октябре 2023 года в качестве эксперимента. В результате число преступлений в парке упало на 22%.
Полицейские отмечают, что такая технология создает эффект присутствия и снижает тревожность граждан. В Сеуле хотят расширять использование AI-технологий для профилактики преступности.
Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея.
