Голограммы начали выходить на смену полицейским в Южной Кореи: вот как это работает

Корейских полицейских начали заменять голограммы

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

В столице Южной Кореи начали использовать 3D-голограммы полицейских в натуральную величину.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

С 19:00 до 22:00 такой "офицер" напоминает жителям о камерах наблюдения и быстрой реакции правоохранителей в случае противоправных действий. Голограмму установили еще в октябре 2023 года в качестве эксперимента. В результате число преступлений в парке упало на 22%.

Полицейские отмечают, что такая технология создает эффект присутствия и снижает тревожность граждан. В Сеуле хотят расширять использование AI-технологий для профилактики преступности.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея.

