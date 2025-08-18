Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китайским работникам запретили толстеть: за это будут штрафовать

Набирающих вес сотрудников начнут наказывать в Китае
Мир

Китайский производитель экшн-камер Insta360 открыл корпоративную инициативу "Похудей и заработай". За похудение работникам будут платить премии.

За каждые сброшенные 500 граммов сотрудник получает 500 юаней (около 5,5 тыс. руб.). При этом за набор веса предусмотрены штрафы — 800 юаней (около 8,8 тыс. руб.) за каждые 500 граммов.

99 человек уже присоединились к челленджу. Они суммарно снизили вес на 950 кг, получив от компании около 1 млн юаней (около 11 млн руб.). Штрафов за это время зафиксировано не было.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

