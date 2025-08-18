Идеальный город для зумеров: вот почему этому поколению стоит жить в Таиланде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:56
Мир

Бангкок опередил другие мегаполисы в рейтинге лучших городов для зумеров. Столицу Тайиланда признали самым комфортным для этого поколения благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств.

Бангкок
Фото: Grounds of the Grand Palace by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бангкок

Мельбурн находится на второй строчке рейтинга, поднявшись с пятой позиции общего списка. Почти все опрошенные (96%) оценили развитую арт-сцену города, а 80% выделили его разнообразие и инклюзивность.

Кейптаун занял третье место. Его выбрали за за красоту и доступные вечеринки.

На четвертой позиции — Нью-Йорк. Его оценили зумеры благодаря удобству для пеших прогулок и насыщенной ночной жизни.

В топ-5 также вошел Копенгаген. Он нравится молодёжи за вкусную еду и дружелюбие местных жителей.

Уточнения

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).

