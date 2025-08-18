Этот ураган войдёт в историю: угроза жизни от Эрина привела к эвакуации жителей и введению ЧП

Жителей Северной Каролины эвакуируют из-за стихийного бедствия

Мощный ураган "Эрин" вновь усилился и превратился в чрезвычайно опасный ураган 4 категории, продолжая своё путешествие через Атлантику. Это вынудило власти Северной Каролины ввести местное чрезвычайное положение и эвакуировать жителей и гостей некоторых районов.

Ураган "Эрин", ставший первым крупным ураганом сезона атлантических ураганов 2025 года, несомненно, войдет в историю. Мощный шторм стремительно усилился за выходные, превратившись из урагана 1 категории в катастрофический ураган 5 категории с ветром скоростью 260 км/ч всего за несколько часов.

Внешние дождевые пояса урагана "Эрин" уже начали оказывать влияние на юго-восточные Багамские острова и острова Теркс и Кайкос, где остаются в силе предупреждения о тропических штормах. В понедельник утром было объявлено предупреждение о тропических штормах для центральной части Багамских островов.

И хотя этот гигантский шторм, вероятно, останется к востоку от США, власти предупреждают об опасных для жизни прибоях и обратных течениях на пляжах вдоль всего Восточного побережья от Флориды на юго-востоке до Средней Атлантики, Северо-Востока и Новой Англии на этой неделе.

