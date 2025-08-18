БРИКС растет — и США нервничают: в России объяснили скрытые страхи Америки

Критика Индии со стороны американских советников связана с растущей конкуренцией и влиянием БРИКС. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, оценивая заявление советника Белого дома Питера Наварро о закупках индийской стороной российской нефти.
Ранее советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро призвал Индию пересмотреть закупки нефти из России ради сохранения партнерства с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Индия тратит на покупку российской нефти доллары, полученные от торговли с США, и отметил, что доля российской нефти в импорте Индии превысила 30% по сравнению с 1% до февраля 2022 года.
Журова отметила, что США с настороженностью относятся к росту Индии, особенно в условиях ее зависимости от российских ресурсов. По ее словам, в Вашингтоне обеспокоены тем, что экономическая самостоятельность крупных государств вроде Индии и Китая усиливается, и это связано не только с Россией, но и с деятельностью в рамках БРИКС.
Она подчеркнула, что в американских кругах подобные процессы воспринимаются как конкуренция. По словам парламентария, заявления советников президента США являются сигналом о том, что Вашингтон не желает допустить чрезмерного сближения России и Индии.
"Советники Трампа с опаской смотрят на БРИКС. Их немножко настораживает все, что там происходит", — сказала Журова.
Депутат добавила, что такие высказывания скорее выглядят как политический вброс, призванный показать российской стороне, что на фоне переговоров и позитивных сигналов нельзя ожидать кардинального улучшения отношений. При этом она напомнила, что советники лишь выражают экспертное мнение, тогда как окончательные решения принимает президент США.
