Судьбоносная сделка или дипломатическая ловушка — чего ждать от встречи Путина и Трампа

Политолог: встреча Путина и Трампа на Аляске приведет к судьбоносным решениям
2:05
Мир

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тщательно подготовлена и приведет к судьбоносным решеним. Об этом Pravda.Ru заявила политолог, профессор, доктор политических наук Людмила Адилова, комментируя прогнозы по исходу переговоров, говоря об исходе готовящейся встрече на высшем уровне.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Ранее The Daily Telegraph написала, что встреча Путина и Трампа станет самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время конфликта. В издании отметили, что президент Украины может оказаться перед выбором: "принять невыгодную сделку или отвергнуть ее и быть представленным Вашингтоном как агрессор с риском потери жизненно важной американской поддержки".

Адилова подчкривает, что место для переговоров — Аляска — было выбрано не случайно, так как оно символически сближает Россию и США. По ее словам, встреча пройдет в условиях, когда интерес к ней подогрет Трампом до максимума, а в результате будут приняты решения, способные изменить отношения двух стран.

"Я думаю, что это тщательно продуманное решение и не случайно выбрано место. Потому что место определяет содержание того, что произойдет", — отметила политолог.

Она подчеркнула, что Путин всегда просчитывает свои шаги, а значит, встреча сулит сделку в интересах России. При этом Адилова назвала Зеленского фигурой, исчерпавшей свой политический и человеческий ресурс.

По ее мнению, встреча Путина и Трампа может задать долгосрочную повестку, включая новые территории, укрепление границ и совместные проекты с Украиной на условиях России.

"Никакого национализма, фашизма и вот этих структур, разжигающих междунациональную вражду и ненависть, на территории Украины мы оставить не можем", — подчеркнула Адилова.

Она добавила, что урегулирование конфликта может занять годы, но в перспективе Украина станет дружественной страной.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
