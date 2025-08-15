Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тщательно подготовлена и приведет к судьбоносным решеним. Об этом Pravda.Ru заявила политолог, профессор, доктор политических наук Людмила Адилова, комментируя прогнозы по исходу переговоров, говоря об исходе готовящейся встрече на высшем уровне.
Ранее The Daily Telegraph написала, что встреча Путина и Трампа станет самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время конфликта. В издании отметили, что президент Украины может оказаться перед выбором: "принять невыгодную сделку или отвергнуть ее и быть представленным Вашингтоном как агрессор с риском потери жизненно важной американской поддержки".
Адилова подчкривает, что место для переговоров — Аляска — было выбрано не случайно, так как оно символически сближает Россию и США. По ее словам, встреча пройдет в условиях, когда интерес к ней подогрет Трампом до максимума, а в результате будут приняты решения, способные изменить отношения двух стран.
"Я думаю, что это тщательно продуманное решение и не случайно выбрано место. Потому что место определяет содержание того, что произойдет", — отметила политолог.
Она подчеркнула, что Путин всегда просчитывает свои шаги, а значит, встреча сулит сделку в интересах России. При этом Адилова назвала Зеленского фигурой, исчерпавшей свой политический и человеческий ресурс.
По ее мнению, встреча Путина и Трампа может задать долгосрочную повестку, включая новые территории, укрепление границ и совместные проекты с Украиной на условиях России.
"Никакого национализма, фашизма и вот этих структур, разжигающих междунациональную вражду и ненависть, на территории Украины мы оставить не можем", — подчеркнула Адилова.
Она добавила, что урегулирование конфликта может занять годы, но в перспективе Украина станет дружественной страной.
