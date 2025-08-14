Миллионеры в США создают генетическую суперкасту: вот кто туда войдёт

Богачи в США создают генетическую суперкасту

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские богачи создают генетическую суперсильную касту, применяя передовые методы генетического тестирования и отбора эмбрионов.

Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ножки младенца

Как сообщает WSJ, некоторые главы IT-компаний платят за прогнозирование IQ будущих детей до $50 тыс.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight предвидят не только риски заболеваний, но и потенциальный уровень интеллекта.

Например, пара инженеров из Сан-Франциско создала сложную систему баллов для выбора "оптимального" эмбриона, учитывая риски заболеваний и прогнозируемый IQ. Их дочь была зачата из эмбриона с третьим по величине прогнозируемым интеллектом, но наивысшим суммарным баллом.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



