Миллионеры в США создают генетическую суперкасту: вот кто туда войдёт

Богачи в США создают генетическую суперкасту
Мир

Американские богачи создают генетическую суперсильную касту, применяя передовые методы генетического тестирования и отбора эмбрионов.

Как сообщает WSJ, некоторые главы IT-компаний платят за прогнозирование IQ будущих детей до $50 тыс.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight предвидят не только риски заболеваний, но и потенциальный уровень интеллекта.

Например, пара инженеров из Сан-Франциско создала сложную систему баллов для выбора "оптимального" эмбриона, учитывая риски заболеваний и прогнозируемый IQ. Их дочь была зачата из эмбриона с третьим по величине прогнозируемым интеллектом, но наивысшим суммарным баллом.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
