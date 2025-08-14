Российская делегация на Аляске: состав, который намекает на разговоры не только про Украину

Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО

Состав российской делегации на саммит в США говорит о намерении обсудить широкий круг вопросов. Об этом Pravda.Ru заявил политолог, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Ранее в Кремле сообщили, что в состав делегации РФ на саммите на Аляске вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Надеин-Раевский отметил, что сам состав делегации показывает намерение России обсуждать более широкий круг проблем, чем заявленные переговоры по Украине. По его словам, речь идет о выстраивании российско-американских отношений в целом, включая возможное возвращение их к нормальному функционированию.

"Безусловно, речь идет не просто об Украине, а вообще о выстраивании российско-американских отношений, возможно, лишь к возврату их нормального функционирования и сотрудничества, хорошо бы это было", — сказал политолог.

Он подчеркнул, что важным вопросом станет обсуждение украинской проблемы, в связи с чем в делегацию включены не только министр иностранных дел, но и министр обороны, а также представители финансового блока.

"Россия, как я полагаю, рассчитывает на то, чтобы вернуться к корню проблемы и довести до американской стороны так, чтобы она поняла, довести нашу озабоченность и сами причины начала специальной военной операции", — пояснил Надеин-Раевский.

По его мнению, без решения вопросов денацификации и ограничения военной активности НАТО у российских границ встречу нельзя будет считать успешной.

"Таким образом, расчет идет на серьезное обсуждение, получится это или нет, насколько американская сторона готова обсуждать вещи гораздо более серьезные, чем сам конфликт на Украине, а именно причины его и причины проведения нашей специальной военной операции", — заключил эксперт.