Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
Сода и лавровый лист помогают нейтрализовать запахи в квартире
Белая бумага как способ точного подбора оттенка пудры
Леонардо Ди Каприо рассказал правду о старении: чувствую себя на 35
Раненый медведь способен атаковать охотника в ответ на выстрел
Торможение двигателем позволяет безопасно снижать скорость на скользких дорогах
Врач Анна Кириченко назвала напитки, которых следует избегать в жару
Учёные сравнили внутреннее состояние чёрной дыры с SPT-фазой в физике материалов
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах

Российская делегация на Аляске: состав, который намекает на разговоры не только про Украину

Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Мир

Состав российской делегации на саммит в США говорит о намерении обсудить широкий круг вопросов. Об этом Pravda.Ru заявил политолог, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Ранее в Кремле сообщили, что в состав делегации РФ на саммите на Аляске вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Надеин-Раевский отметил, что сам состав делегации показывает намерение России обсуждать более широкий круг проблем, чем заявленные переговоры по Украине. По его словам, речь идет о выстраивании российско-американских отношений в целом, включая возможное возвращение их к нормальному функционированию.

"Безусловно, речь идет не просто об Украине, а вообще о выстраивании российско-американских отношений, возможно, лишь к возврату их нормального функционирования и сотрудничества, хорошо бы это было", — сказал политолог.

Он подчеркнул, что важным вопросом станет обсуждение украинской проблемы, в связи с чем в делегацию включены не только министр иностранных дел, но и министр обороны, а также представители финансового блока.

"Россия, как я полагаю, рассчитывает на то, чтобы вернуться к корню проблемы и довести до американской стороны так, чтобы она поняла, довести нашу озабоченность и сами причины начала специальной военной операции", — пояснил Надеин-Раевский.

По его мнению, без решения вопросов денацификации и ограничения военной активности НАТО у российских границ встречу нельзя будет считать успешной. 

"Таким образом, расчет идет на серьезное обсуждение, получится это или нет, насколько американская сторона готова обсуждать вещи гораздо более серьезные, чем сам конфликт на Украине, а именно причины его и причины проведения нашей специальной военной операции", — заключил эксперт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах
Эксперт назвал условие безопасного приготовления алкоголя в домашних условиях
Фитнес-тренеры отмечают, что занятия на природе повышают мотивацию и укрепляют иммунитет
Врач назвала основные причины хронических запоров
Рецепт тушёного мяса с мёдом и овощами от шеф-повара
ФСБ: под удар украинских ракет "Сапсан" могли попасть Москва и Минск
Рецепт маринованных черри с мятой и чесноком
Укоренившиеся черенки винограда на зиму хранят во влажном песке в подвале
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Пошаговая проверка двигателя автомобиля перед заключением сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.