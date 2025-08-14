Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Развод по-украински: очередное соглашение с Россией ушло в прошлое

В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
2:01
Мир

Решение Украины о выходе из соглашения СНГ — очередной шаг по демонтажу связей с Россией. Об этом Pravda.Ru заявил директор Института стран СНГ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя соответствующее решение Киева.

Флаг Украины и США
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ramirez from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Украины и США

Ранее власти Украины приняли решение выйти из соглашения о взаимодействии стран СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран при чрезвычайных ситуациях. Документ был подписан в апреле 1996 года.

По словам Затулина, подобные шаги со стороны Украины являются рутинными действиями, направленными на разрушение связей с послесоветским пространством.

"Я думаю, что никаких комментариев особых это не нуждается, как и любые такие рутинные действия властей Украины, которые направлены на демонтаж связей с послесоветским пространством, прежде всего с Россией, которая является его ядром. С отказом от тех связей, которые существовали не только в советский или начальный постсоветский период, но и на протяжении всей истории?", — отметил Затулин.

Он подчеркнул, что в происходящем нет ничего неожиданного, и украинские власти целенаправленно разрывают соглашения, в том числе выгодные для своей страны.

"Ничего удивительного в этом нет. То, что они это делают, вспоминают про те документы, которые еще в 90-е годы были написаны. Довольно много разного рода соглашений, которые, кстати говоря, с точки здравого смысла выгодны украинскому народу и Украине как государству. Но сейчас над всеми этими соображениями здравого смысла доминирует вражда, доминирует демонстративное желание назло бабушке отморозить уши. Вот они этим и занимаются", — пояснил Затулин.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
