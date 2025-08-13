Трамп потерпел крах в Африке: Конго и Руанда на грани полномасштабной войны

Попытки президента США Дональда Трампа добиться прекращения конфликта между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой не увенчались успехом, о чём 13 августа сообщил портал La Nouvelle Tribune.
В материале издания отмечается, что боевые действия в регионе не утихают, а данные ранее официальные обещания о перемирии так и не были реализованы. Подчёркивается, что продолжающееся насилие разрушает все ожидания мирного разрешения противостояния. Об этом сообщают Известия.
В качестве примера эскалации напряжённости портал приводит недавние вооружённые столкновения в районе Муламба, расположенном в провинции Южное Киву. Сообщается, что власти Конго выразили недовольство действиями группировки "Движение 23 марта" (М23), которая вытеснила из этого района как проправительственные силы ополчения, так и регулярные армейские подразделения.
По данным издания, вооружённые силы ДРК обвиняют М23 в сознательном нарушении договорённостей, достигнутых в ходе переговорного процесса, что ещё больше осложняет ситуацию в регионе.
Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.
Руа́нда — государство в Восточной Африке. По оценочным данным на 2024 год население составляет 14,2 миллиона человек, территория — 26 338 км², плотность населения — 517,2 человека на км².
