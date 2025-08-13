Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трамп потерпел крах в Африке: Конго и Руанда на грани полномасштабной войны

La Nouvelle Tribune: попытки Трампа урегулировать конфликт Конго и Руанды не дали результата
1:16
Мир

Попытки президента США Дональда Трампа добиться прекращения конфликта между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой не увенчались успехом, о чём 13 августа сообщил портал La Nouvelle Tribune.

Флаг
Фото: unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Флаг

В материале издания отмечается, что боевые действия в регионе не утихают, а данные ранее официальные обещания о перемирии так и не были реализованы. Подчёркивается, что продолжающееся насилие разрушает все ожидания мирного разрешения противостояния. Об этом сообщают Известия

В качестве примера эскалации напряжённости портал приводит недавние вооружённые столкновения в районе Муламба, расположенном в провинции Южное Киву. Сообщается, что власти Конго выразили недовольство действиями группировки "Движение 23 марта" (М23), которая вытеснила из этого района как проправительственные силы ополчения, так и регулярные армейские подразделения.

По данным издания, вооружённые силы ДРК обвиняют М23 в сознательном нарушении договорённостей, достигнутых в ходе переговорного процесса, что ещё больше осложняет ситуацию в регионе.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.

Руа́нда — государство в Восточной Африке. По оценочным данным на 2024 год население составляет 14,2 миллиона человек, территория — 26 338 км², плотность населения — 517,2 человека на км².

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
