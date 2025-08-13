Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украина в ловушке своей конституции: Киев сдаст территории России

Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией
2:41
Мир

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился своим видением того, каким образом Украина может обойти положения собственной конституции, чтобы выполнить территориальные требования России.

Украинец
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Bandura, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Украинец

В беседе с изданием "Военное дело" он отметил, что в настоящее время украинские власти ссылаются на основной закон страны, утверждая, что отчуждение территорий невозможно. По его словам, такие ограничения действительно закреплены в украинской конституции.

Однако он добавил, что Россия, в свою очередь, также апеллирует к этому документу, настаивая на том, чтобы украинское руководство подтвердило свою легитимность и полномочия для подписания мирного соглашения, которое впоследствии нельзя будет оспорить.

Ищенко подчеркнул, что в текущих условиях, согласно украинскому законодательству, Киев не имеет возможности ни заключить договор о передаче территорий России, ни ратифицировать его, ни даже официально выйти из состояния войны.

Он пояснил, что для завершения конфликта без отказа от территорий Украину никто не отпустит, но при этом сама страна не может отказаться от территорий из-за конституционных ограничений. Для этого, согласно основному закону, необходимо провести референдум на всей территории, которую Украина считает своей, включая Крым, Севастополь, Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области. Однако, как отметил аналитик, Россия не допустит проведения такого голосования, что создаёт ситуацию без очевидного выхода.

Тем не менее, Ищенко указал на возможные пути решения этой проблемы.

Он обратил внимание на то, что в украинской конституции закреплено положение, согласно которому международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. Это означает, что такие соглашения должны исполняться, даже если они противоречат основному закону страны.

Кроме того, он предложил другой вариант: украинское правительство могло бы передать соглашение на рассмотрение конституционного суда. Если суд признает договор соответствующим конституции, это позволит считать его законным без необходимости проведения референдума. По мнению аналитика, при наличии политической воли выход из сложившегося тупика всё же возможен.

В завершение Ищенко отметил, что даже такие шаги не дают России полной уверенности в том, что в будущем Украина не откажется от выполнения достигнутых договорённостей, особенно если изменятся политические обстоятельства.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

