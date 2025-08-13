Спаситель страждущих: зачем Трампу срочно понадобилась Нобелевка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперт объяснил, зачем Трамп охотится за Нобелевской премией мира
Мир

Западная политическая система нуждается в квазигероях, и президент США Дональд Трамп хочет быть одним из них. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира.

Ранее Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран, поддержавших выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. 20 июня правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года "за посредничество в урегулировании военного конфликта с Индией". 

По мнению Брутера, западная медийно-политическая система устроена так, что ей необходимы квазигерои, чтобы не возникало впечатления, что что-то идет не так.

"Теперь полухаризматический Трамп хочет стать героем. Он уже решил проблему с Газой, он уже решил проблему с насилием в Африке, и они будут рассказывать, что это и есть самый святой человек на земле", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что президент США падок на лесть и стремится к наградам.

"Он хочет войти в историю как человек, которому дали Нобелевскую премию просто так, потому что ее уже давали Обаме. Трамп не может проигрывать какую-то конкуренцию ни в коем случае. Он же самый и есть настоящая "белая кость", — сказал Брутер.

По его словам, американский лидер ревностно относится к достижениям экс-лидеров США Барака Обамы и Джо Байдена и хочет хотя бы в чем-то их обойти.

"Нобелевский комитет по премиям готов давать премии кому угодно, только чтобы это было правильно с точки зрения их медийной подачи. Они готовы на любые, скажем так, компромиссы, если им будет засчитан результат как положительный", — резюмировал эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
