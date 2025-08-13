Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брюссель готовит рокировку в Будапеште — но украинский фронт может всё перевернуть

Политолог: на судьбу Орбана может повлиять исход конфликта на Украине
1:55
Мир

Ситуация в Венгрии может измениться в зависимости от развития украинского конфликта, считает Елена Август, политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью. Таким образом она в беседе с Pravda.Ru оценила сообщения о намерении Еврокомиссии сменить власть в Будапеште.

Виктор Орбан
Фото: commons.wikimedia.org by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виктор Орбан

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что руководство Еврокомиссии нацелено на смену власти в Будапеште, которая воспринимается Брюсселем как помеха для "единой Европы".

Август отметила, что сейчас крайне сложно делать однозначные прогнозы. По ее словам, политическая система находится в состоянии неопределенности, а многие страны подвержены внешнему влиянию.

"Ну, на самом деле, сейчас любой прогноз может сбыться, даже самый невероятный. Политическая система сейчас крайне расшатана. Многие страны в этой неопределенности подвергнуты внешнему влиянию. Это действительно так", — сказала эксперт.

Она пояснила, что ЕС проводит достаточно жесткую политику, а Венгрия выбивается из общего курса, выражая несогласие с проукраинской стратегией объединения.

"Намерение такое, возможно, у Евросоюза и есть, но мы видим, что сейчас ситуация может измениться, есть такая надежда, что украинский вопрос все-таки уже в обозримой перспективе разрешится, и вряд ли тогда у Евросоюза эта идея увенчается успехом", — подчеркнула Август.

По ее мнению, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от расклада на международной арене и вокруг Украины. Она добавила, что консолидация ЕС строится на антироссийской повестке и поддержке Киева, но внутри стран растет недовольство этой политикой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
