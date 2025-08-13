Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Депутат Журова высказалась об ожидания от грядущих переговоров РФ и США
Мир

Россия готова к перемирию при наличии гарантий от обеих сторон, подчеркнула первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя ожидания от встречи США и РФ на высшем уровне на Аляске. Об этом она заявила в беседе с Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее Politico сообщило, что Украина боится, что президент США Дональд Трамп "продаст ее" на саммите на Аляске. По мнению издания, Трамп стремится выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира, поэтому он попытается оказать давление на киевское руководство, чтобы закончить конфликт.

Журова назвала абсурдными подобные предположения. По ее словам, американский лидер ранее заявлял о намерении урегулировать конфликт и выступить медиатором, но пока этого не сделал. Она подчеркнула, что военная помощь Киеву лишь разжигает противостояние.

"Понятно, что после встречи с президентом Владимиром Путиным они могут хотя бы какие-то очертания мирного соглашения проговорить. И если для этого будет требоваться в том числе и помощь Америки как медиатора и Трампа, наш президент это рассматривает нормально", — сказала Журова.

Она напомнила, что основное условие Москвы — сохранение территорий, уже вошедших в состав Российской Федерации.

"Знаете, для меня это вопрос, что наш президент и так готов к перемирию. Он уже неоднократно это говорил", — добавила депутат.

По ее мнению, без влияния США на Киев достичь перемирия невозможно, так как Украина не реагирует на обращения Москвы, но прислушивается к Вашингтону. Журова отметила, что Трамп может объяснить необходимость мирного решения, не потеряв политический имидж.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
