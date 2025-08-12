Пляжи по всему миру могут исчезнуть: вот в чём причина

Береговая линия разрушается из-за эрозии, остановить которую все труднее. Это происходит от Майами и Барселоны до Золотого Побережья Австралии.
Частично эрозия происходит по естественным причинам, но ситуацию усугубляют климатические изменения. Такие как, повышение уровня моря, сильные штормы и частые приливы, сообщает Financial Times.
Для того, чтобы бороться с проблемой, на пляжи завозят песок, который служит естественной защитой. Но его запасы становятся все меньше со временем из-за высокого спроса в строительной отрасли.
Также цены на песок стремительно растут. По словам экспертов, некоторые мировые пляжи могут полностью исчезнуть, несмотря на принимаемые защитные меры.
