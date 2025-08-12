Россияне бегут из Турции: вот почему их количество сократилось вдвое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Посольство России в Анкаре сообщает, что с 2023 года число постоянно проживающих в Турции россиян сократилось почти вдвое — со 154 тысяч до 85 тысяч человек.

Турецкий флга
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий флга

Наши соотечественники покидают Турцию из-за выросшего "неудобства". Народ не устраивают высокая стоимость жилья, а также трудности в продлении вида на жительство.

В посольстве добавили, что некоторые районы страны в настоящее время закрыты для покупки и аренды жилья гражданами других государств. Еще в Турции подняли налоги для приезжих и ужесточили миграционный контроль, пишет KP. RU.

Уточнения

Стамбу́л (тур. [isˈtanbuɫ], ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

