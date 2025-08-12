Посольство России в Анкаре сообщает, что с 2023 года число постоянно проживающих в Турции россиян сократилось почти вдвое — со 154 тысяч до 85 тысяч человек.
Наши соотечественники покидают Турцию из-за выросшего "неудобства". Народ не устраивают высокая стоимость жилья, а также трудности в продлении вида на жительство.
В посольстве добавили, что некоторые районы страны в настоящее время закрыты для покупки и аренды жилья гражданами других государств. Еще в Турции подняли налоги для приезжих и ужесточили миграционный контроль, пишет KP. RU.
Стамбу́л (тур. [isˈtanbuɫ], ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.