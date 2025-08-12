Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейство Тимати: как дети от разных избранниц проводят время вместе
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей

Граница России в кольце ЧВК: США провернули грязную операцию в Армении

Багдасаров заявил о планах США разместить ЧВК у границ РФ через Армению
2:51
Мир

Политолог, специализирующийся на восточных исследованиях, Семён Багдасаров обратил внимание на серьёзные риски, которые могут возникнуть для России в регионе Закавказья.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Он указал, что передача Зангезурского коридора под управление американской компании на 99 лет, инициированная премьер-министром Армении Николом Пашиняном, наносит значительный ущерб экономическим интересам сразу трёх стран — России, Китая и Ирана. Материал публикует Царьград. 

По мнению аналитика, эта территория фактически переходит под контроль американской юрисдикции. Он отметил, что там будет действовать американская частная военная компания, которая возьмёт на себя функции контроля, включая паспортный и таможенный надзор. Это позволит США отслеживать и регулировать все грузовые потоки, идущие из Китая и стран Средней Азии.

Кроме того, Багдасаров выразил обеспокоенность планами Соединённых Штатов по переброске в Армению 101-й воздушно-десантной дивизии для проведения учений. Он предположил, что части этой дивизии могут быть размещены вблизи Зангезурского коридора, что приведёт к созданию мощного американо-турецкого плацдарма у границ России. По его оценке, такая ситуация создаёт крайне неблагоприятные перспективы для региона.

Аналитик также подчеркнул, что существование Нагорно-Карабахской республики могло бы предотвратить появление подобного коридора. Он считает, что её ликвидация была частью плана, направленного на смену власти в Армении.

По его словам, предыдущее руководство страны не соглашалось на такие шаги, поэтому внешние силы способствовали приходу к власти Никола Пашиняна. Багдасаров отметил, что часть армянской элиты, поддержавшая Пашиняна, фактически отказалась не только от Нагорного Карабаха, но и от национальных интересов Армении в целом. Он добавил, что значительную роль в этом процессе сыграло американское посольство в Ереване, которое, по его мнению, было одним из крупнейших в мире именно для того, чтобы ослабить влияние России в регионе.

Багдасаров выразил уверенность, что в ближайшем будущем российскую военную базу в Армении могут попросить покинуть страну, а на её месте появятся американские военные объекты. Он подчеркнул, что Россия не может допустить появления такого опасного плацдарма у своих южных границ. По его прогнозам, если ситуация будет развиваться в этом направлении, регион может столкнуться с конфликтом, который по своим масштабам и последствиям превзойдёт украинский кризис.

Уточнения

Ча́стная вое́нная компа́ния (ЧВК) — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая
Наука и техника
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей
Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.