Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейство Тимати: как дети от разных избранниц проводят время вместе
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей

Границы СССР или Российской Империи? Профессор дал американцам страшный выбор

Профессор МГИМО раскрыл США карту будущего
3:20
Мир

В ходе международной дискуссии на одном из западных телешоу декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян вступил в полемику с американскими аналитиками, указав на исторические реалии, которые часто игнорируются на Западе.

Москва
Фото: www.pexels.com by Sergey Sh, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москва

Он подчеркнул, что критика в адрес России со стороны его оппонентов не учитывает тот факт, что границы многих европейских государств и стран СНГ сформировались благодаря Советскому Союзу. Материал об этом публикует Царьград. 

По его словам, если нынешние границы, установленные в советский период, не устраивают западных партнёров, то альтернативой могут стать границы Российской Империи, которые окажутся ещё менее приемлемыми для критиков.

Сардарян напомнил, что распад СССР и Восточного блока произошёл по линиям, определённым ещё в сталинскую эпоху. Он отметил, что такие страны, как Польша, государства Прибалтики и бывшие советские республики, обязаны своим территориальным устройством именно советской власти. В качестве примера он привёл Польшу, которая, по его мнению, без сталинских решений могла бы быть вдвое меньше, чем сейчас.

Эта точка зрения, как отметил Сардарян, остаётся непонятой не только на Западе, но и в ряде постсоветских стран, где активно проводится политика декоммунизации.

Например, на Украине после событий 2014 года началась масштабная кампания по устранению советского наследия. В рамках этой инициативы сносили памятники советским деятелям, переименовывали улицы, а с монумента "Родина-мать" в Киеве убрали символы серпа и молота.

Более того, коммунизм на законодательном уровне был приравнен к фашизму. При этом, как указал Сардарян, украинские власти предпочитают не замечать, что такие регионы, как Крым, Донбасс и Одесса, исторически принадлежали России, а Советский Союз передал Украине не только территории, но и развитую промышленность, ядерную энергетику, научные школы, университеты и инфраструктуру.

Аналогичные процессы происходят и в странах Прибалтики, где был принят закон о десоветизации общественного пространства. В Эстонии, Латвии и Литве сносят памятники советским воинам, освобождавшим Европу от нацизма, переименовывают общественные места, а в Литве даже спиливают советскую символику с канализационных люков, не имея средств на их полную замену.

На схожие исторические факты ранее обращал внимание и президент России Владимир Путин.

В своём выступлении 23 февраля 2022 года он указал, что современная Украина во многом является продуктом политики большевиков, а её основателем можно считать Владимира Ленина. По его словам, архивные документы, включая директивы Ленина, подтверждают, что такие регионы, как Донбасс, были буквально включены в состав Украины. Глава государства также отметил, что если Украина настаивает на декоммунизации, то логично было бы вернуть территории, которые она получила благодаря Советскому Союзу.

Уточнения

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО) — один из ведущих российских и мировых вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей
Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.