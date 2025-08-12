Границы СССР или Российской Империи? Профессор дал американцам страшный выбор

Профессор МГИМО раскрыл США карту будущего

В ходе международной дискуссии на одном из западных телешоу декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян вступил в полемику с американскими аналитиками, указав на исторические реалии, которые часто игнорируются на Западе.

Он подчеркнул, что критика в адрес России со стороны его оппонентов не учитывает тот факт, что границы многих европейских государств и стран СНГ сформировались благодаря Советскому Союзу. Материал об этом публикует Царьград.

По его словам, если нынешние границы, установленные в советский период, не устраивают западных партнёров, то альтернативой могут стать границы Российской Империи, которые окажутся ещё менее приемлемыми для критиков.

Сардарян напомнил, что распад СССР и Восточного блока произошёл по линиям, определённым ещё в сталинскую эпоху. Он отметил, что такие страны, как Польша, государства Прибалтики и бывшие советские республики, обязаны своим территориальным устройством именно советской власти. В качестве примера он привёл Польшу, которая, по его мнению, без сталинских решений могла бы быть вдвое меньше, чем сейчас.

Эта точка зрения, как отметил Сардарян, остаётся непонятой не только на Западе, но и в ряде постсоветских стран, где активно проводится политика декоммунизации.

Например, на Украине после событий 2014 года началась масштабная кампания по устранению советского наследия. В рамках этой инициативы сносили памятники советским деятелям, переименовывали улицы, а с монумента "Родина-мать" в Киеве убрали символы серпа и молота.

Более того, коммунизм на законодательном уровне был приравнен к фашизму. При этом, как указал Сардарян, украинские власти предпочитают не замечать, что такие регионы, как Крым, Донбасс и Одесса, исторически принадлежали России, а Советский Союз передал Украине не только территории, но и развитую промышленность, ядерную энергетику, научные школы, университеты и инфраструктуру.

Аналогичные процессы происходят и в странах Прибалтики, где был принят закон о десоветизации общественного пространства. В Эстонии, Латвии и Литве сносят памятники советским воинам, освобождавшим Европу от нацизма, переименовывают общественные места, а в Литве даже спиливают советскую символику с канализационных люков, не имея средств на их полную замену.

На схожие исторические факты ранее обращал внимание и президент России Владимир Путин.

В своём выступлении 23 февраля 2022 года он указал, что современная Украина во многом является продуктом политики большевиков, а её основателем можно считать Владимира Ленина. По его словам, архивные документы, включая директивы Ленина, подтверждают, что такие регионы, как Донбасс, были буквально включены в состав Украины. Глава государства также отметил, что если Украина настаивает на декоммунизации, то логично было бы вернуть территории, которые она получила благодаря Советскому Союзу.

Уточнения

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО) — один из ведущих российских и мировых вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям.

