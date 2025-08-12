Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эстония усложнила жизнь на границе — и проиграла в своей же игре

В Госдуме ответили на резкое заявление Эстонии о границе с РФ
2:16
Мир

Ограничения на пересечение границы с Россией со стороны Эстонии являются проявлением русофобской политики. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

пропускной пункт машин
Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
пропускной пункт машин

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро во время визита на пограничный переход в Нарве заявил, что страна не намерена облегчать пересечение границы с Россией, и это принципиальная позиция. "Не буду давать ложных обещаний. (...) Щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет", — сказал он в беседе с местными журналистами, передает "Нарвская газета".

По мнению Чепы, подобные меры не решают никаких практических задач, а носят политический характер и направлены на демонстрацию антироссийской позиции. По его словам, в результате страдают как россияне, так и жители самой Эстонии, у которых есть необходимость в пересечении границы.

"Я так понимаю, эстонцы даже сами или россияне, которые там живут, вот зачем это делается, усложнение для чего? Ну это просто идет какая-то вот эта русофобская тенденция и в общем потоки, они пытаются там каждое выкликнуть где-то и показать чтобы их голос услышали", — заявил депутат.

Он отметил, что такие заявления эстонских властей не находят поддержки среди простых людей.

"Это не приветствуется непростыми людьми, кто нуждается в этих пересечениях, хотя все меньше и меньше и меньше. И не туристов нет никаких, и там родственники, ну, наверное, кому-то создает трудности, а вот этими заявлениями они говорят вот насколько они активно выступают против России и какой вред они ей наносят вот в этой санкционной борьбе с Россией", — добавил Чепа.

По мнению парламентария, реальные последствия для России от этих мер минимальны, а главные неудобства ложатся на обычных людей.

"Я думаю, что не более того. Не только же, наверное, России они этим вред наносят, но еще и тем, кто живет в Эстонии. Да вообще они это заявляют. А так они ничего России не наносят, а делают неудобства людям", — подчеркнул он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
