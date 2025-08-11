Выстрел в будущее: убит кандидат в президенты Колумбии

В Колумбии трагически оборвалась жизнь политика, который планировал участвовать в президентских выборах.
Мигель Урибе Турбай, получивший тяжелые ранения в результате нападения в июне, не смог преодолеть последствия травм и скончался в одной из больниц столицы. Материал об этом публикует Царьград.
По информации, переданной местной радиостанцией, смерть наступила в ночь на понедельник, 11 августа, в 2 часа ночи в медицинском учреждении Фонда Санта-Фе в Боготе. Политик боролся за жизнь на протяжении двух месяцев, но его состояние резко ухудшилось из-за осложнений, вызванных геморрагическим инсультом.
Как установили медики, причиной инсульта стало огнестрельное ранение в голову, полученное во время покушения. Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать здоровье пострадавшего не удалось, и он ушел из жизни, не приходя в сознание.
Расследование инцидента продолжается, и, по предварительным данным, к нападению может быть причастна повстанческая группировка, известная как "Вторая Маркеталия". Кроме того, в ходе следствия всплыли дополнительные подробности. Один из преподавателей Университета Росарио, участвовавший в разработке законодательства о противодействии наемничеству, сообщил, что отец одного из подозреваемых в организации покушения ранее пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Колу́мбия — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.
