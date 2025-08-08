Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: апельсиновое масло поможет защитить мебель от кошачьих когтей
Что говорит о вас любимый пробор — неожиданные факты
Финикийцы создали водостойкий раствор, опередив Рим на века: новая наука о прошлом
В Греции можно совершить однодневные поездки на острова и в исторические города
Госбанк Индии: отказ от импорта нефти из России повысит затраты на энергоносители до $12 млрд в год
Психиатр Ковтун: осенью число психических расстройств вырастает на 10–20%
Обрезка и удобрение роз в сентябре помогут пышному цветению весной — садоводы
Повара: слив крахмалистой воды лишает пасту бархатистого соуса
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен раскритиковал передний привод

Секретный план Путина: вот что ждёт Польшу после переговоров с Трампом

Витольд Сокала: встреча Трампа и Путина несёт угрозу Польше
1:25
Мир

Встреча лидеров США и России может обернуться серьёзными проблемами для Польши, считает польский аналитик по международным вопросам Витольд Сокала, поделившийся своим мнением в беседе с изданием "Онет", материал публикует EADaily.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По его оценке, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, скорее всего, приведут к временной приостановке боевых действий, однако для Польши это не сулит ничего хорошего. 

Сокала отметил, что, хотя риск немедленного нападения России на Польшу может снизиться, Москва в результате таких переговоров значительно усилит своё влияние на европейском континенте. Он подчеркнул, что это создаст серьёзные трудности не только для польских вооружённых сил, но и для спецслужб и общества в целом, которым придётся противостоять усилению российского контроля над внутренней политикой страны.

Аналитик также указал, что временное прекращение конфликта на Украине может привести к ситуации, в которой Польша окажется перед лицом более агрессивной России, готовой к новым атакам. По его мнению, это может затронуть как саму Польшу, так и страны Балтии.

Сокала добавил, что Кремль получит дополнительные политические инструменты влияния на Европу, используя для этого различные фонды, компании и партнёрства, связанные с торговлей энергоресурсами.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Reuters: Катар может прекратить поставки газа в Европу — реакция на директиву ЕС
Как летом держать жирный блеск под контролем — советы дерматологов
Диетолог Стив Беннетт: ультраобработанные углеводы вызывают резкий рост глюкозы
Сын Децла Антоний Толмацкий не может слушать треки отца из-за болезненных воспоминаний
Овощеводы уточнили, что спелая тыква имеет яркий цвет, твёрдую кожицу и глухой звук
Сан-Панталео на Сардинии стал гастрономическим направлением с рестораном Michelin
Ветеринар Шеляков: стрижка длинношерстных кошек снижает риск перегрева
Цвет кислотной зелени не подходит для спальни, но стимулирует в рабочем кабинете
Science in Medical Data: оптимальная физическая нагрузка омолаживает мозг
Рекомпозиция тела сочетает кардио, силовые тренировки и правильное питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.