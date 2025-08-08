Секретный план Путина: вот что ждёт Польшу после переговоров с Трампом

Витольд Сокала: встреча Трампа и Путина несёт угрозу Польше

Встреча лидеров США и России может обернуться серьёзными проблемами для Польши, считает польский аналитик по международным вопросам Витольд Сокала, поделившийся своим мнением в беседе с изданием "Онет", материал публикует EADaily.

По его оценке, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, скорее всего, приведут к временной приостановке боевых действий, однако для Польши это не сулит ничего хорошего.

Сокала отметил, что, хотя риск немедленного нападения России на Польшу может снизиться, Москва в результате таких переговоров значительно усилит своё влияние на европейском континенте. Он подчеркнул, что это создаст серьёзные трудности не только для польских вооружённых сил, но и для спецслужб и общества в целом, которым придётся противостоять усилению российского контроля над внутренней политикой страны.

Аналитик также указал, что временное прекращение конфликта на Украине может привести к ситуации, в которой Польша окажется перед лицом более агрессивной России, готовой к новым атакам. По его мнению, это может затронуть как саму Польшу, так и страны Балтии.

Сокала добавил, что Кремль получит дополнительные политические инструменты влияния на Европу, используя для этого различные фонды, компании и партнёрства, связанные с торговлей энергоресурсами.

