Политика реваншизма: Грузия готовит новую войну на Кавказе

Грузия намерена насильно вернуть себе Абхазию

4:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава назвал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором тот исключил возможность подписания соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, крайне деструктивным. Об этом пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузинский флаг

По его мнению, это свидетельствует о нежелании Тбилиси вести конструктивный диалог.

Бигвава выразил решительный протест против использования грузинской стороной таких терминов, как "оккупация" и "сепаратистские регионы". Он подчеркнул, что Абхазия является независимым государством, суверенитет которого был закреплён в результате свободного выбора народа после вооружённого конфликта с Грузией в 1992–1993 годах. Россия, как отметил дипломат, выступает гарантом безопасности Абхазии на основании двусторонних соглашений, что полностью соответствует международным нормам.

Он также указал, что риторика Грузии о "мирном восстановлении территориальной целостности" на деле подразумевает насильственное возвращение Абхазии под свой контроль. Бигвава напомнил, что именно действия Тбилиси в 1992 году привели к началу войны и гуманитарной катастрофе, а нынешние заявления грузинского премьера являются продолжением политики реванша, закреплённой в законодательстве Грузии.

Дипломат подчеркнул, что требование Абхазии и России о заключении юридически обязывающего соглашения о ненападении является минимальной мерой для обеспечения стабильности в регионе.

По его мнению, отказ Грузии от такого шага подтверждает, что Тбилиси рассматривает силовые методы как один из инструментов своей политики. Это, как отметил Бигвава, подтверждается усилением военной активности в приграничных районах и регулярными совместными учениями грузинских вооружённых сил с НАТО.

Бигвава также указал, что отсутствие прогресса в переговорах связано не с позицией Абхазии или России, а с нежеланием Грузии обсуждать ключевой вопрос — юридические гарантии ненападения. Он добавил, что Тбилиси тормозит процесс, настаивая на обсуждении возвращения беженцев, но при этом избегая ответственности за этнические чистки, имевшие место в 1990-х годах.

Комментируя упоминания грузинским премьером "невыведенных войск", дипломат назвал это проявлением двойных стандартов. Он пояснил, что российские военные базы в Абхазии размещены на основании двусторонних договорённостей и служат ответом на агрессивные действия Грузии. Что касается возможности допуска международных наблюдателей, Бигвава отметил, что это станет возможным только после признания Тбилиси суверенитета Абхазии и прекращения политики её изоляции.

По мнению представителя Абхазии, отказ грузинского руководства от прямого диалога с Сухумом и Цхинвалом демонстрирует слабость грузинской дипломатии. Он подчеркнул, что достижение мира в регионе невозможно без переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России. Бигвава добавил, что, пока Тбилиси игнорирует реальность и уроки истории, переговорный процесс не будет иметь перспектив.

Особое возмущение дипломата вызвало то, что заявление грузинского премьера прозвучало в день годовщины нападения Грузии на Цхинвал в августе 2008 года, которое привело к трагедии для тысяч мирных жителей Южной Осетии, братской для Абхазии.

В свою очередь, Ираклий Кобахидзе 8 августа отметил, что Грузия не рассматривает возможность подписания соглашения о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. Он подчеркнул, что считает такие шаги несерьёзными, а единственным путём к восстановлению территориальной целостности назвал мирное урегулирование, исключая при этом любые договорённости или соглашения.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

