Дальше от США, ближе к БРИКС: раскрыты следствия конфликта Нью-Дели и Вашингтона

Политолог назвала неудобное для США следствие конфликта с Индией
1:43
Мир

Конфликт Индии и США может привести к более глубокому взаимопониманию в рамках БРИКС и ШОС, отметила политолог Карине Геворгян. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснила растущие проблемы в отношениях Нью-Дели и Вашингтона.

One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Ранее Reuters сообщило, что Индия приостанавливает планы закупок вооружений у Соединенных Штатов, а министр обороны страны отменил запланированный визит в США.

"Это еще не противостояние, это "бодание" на макрополитическом уровне. На этом же фоне Моди впервые за семь лет собирается посетить Пекин для заседания Шанхайской организации сотрудничества, судя по всему будет присутствовать и на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. В том числе резкий отказ поддаться давлению США и не закупать российскую нефть — все это важно учитывать", — подчеркнула она.

Сложившуюся ситуацию, по ее словам, называть противостояние преждевременно. Геворгян уточняет, что на данном этапе Индия твердо заявляет о своей позиции.

"Индия обозначает сейчас свою позицию и, судя по всему, имеет достаточно аргументов и оснований для того, чтобы эту позицию обозначать", — пояснила собеседница Pravda.Ru.

Ключевым выводом из этой конфронтации становится более глубокая интеграция Индии в БРИКС и ШОС, утверждает специалист.

То есть вырисовывается взаимодействие и некоторое сближение позиций Нью-Дели и Пекина, Нью-Дели, Пекина и Москвы. Это положительный процесс в рамках и Шанхайской организации сотрудничества, и БРИКС", — отметила эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
