Во избежание изоляции: в России ответили на идею саммита РФ — ЕС

Проведение саммита с участием российских и европейских чиновников возможно, однако на практике Брюссель не готов к подобным форматам. Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Pravda.Ru идею проведения соответствующей встречи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что евролидерам нужно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В противном случае, по словам Орбана, ЕС будет отстранен от решений по безопасности евроконтинента.

"Пласти в своей русофобском угаре, мне кажется, пока не готовы к этому саммиту. Потому что они явно попытаются этот саммит использовать для обвинения нашей страны по любому поводу. А Россия подумает. Если это в интересах России нормализовать отношения, что на самом деле так, если это в интересах России, все условия проведения такого саммита будут удовлетворять и нас, и европейцев, то почему нет?" — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия и ЕС в конечном итоге не могут существовать изолированно.

"Орбан — человек мудрый опытный, он понимает, что Европа может просто опоздать, Россия развернется полностью на Восток, и Европа перестанет быть для нас интересным партнером", — добавил сенатор.