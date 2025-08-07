Идет на встречу, но не навстречу: что кроется за переговорами Путина и Трампа

В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным

Никаких уступок от США Россия ждать не должна, считает депутат Комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев. Таким образом депутат в беседе с Pravda.Ru.прокомментировал готовящуюся встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о проведении двусторонней встречи на высшем уровне. Встреча Путина и Трампа, по его словам, должна пройти в ближайшие дни.

Соболев подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, но они возможны только на условиях обеспечения национальных интересов страны. Он выразил уверенность, что глава государства не поступится ключевыми принципами в диалоге с США.

По словам депутата, Трамп часто позиционирует себя как миротворец, однако его действия свидетельствуют об обратном.

"Трамп из себя строит миротворца такого, и постоянно меняя планы, вводя различные пошлины и все остальное, в том числе настаивает на том, чтобы закончить конфликт", — указал он.

При этом политик считает, что после телефонного разговора между лидерами, которому СМИ придавали большое значение, действия США только усилили конфронтацию.

Он добавил, что, несмотря на публичные заявления, США не собираются идти навстречу России.

"Вот рассчитывать на то, что они навстречу пойдут – да никогда они нам навстречу не пойдут", — убежден депутат.

По его словам, ожидать значительных сдвигов от предстоящей встречи не стоит.

При этом он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но только на условиях, включающих освобождение всех новых российских территорий и достижение целей спецоперации.

"Должны быть устранены все причины конфликта, должны быть освобождены все территории, которые вошли в состав России, должна быть создана зона безопасности и должны быть достигнуты цели специальной военной операции: демилитаризация и денацификация Украины. Мы согласны в таком случае на мир", — отметил депутат.