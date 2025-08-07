Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Встреча, которая может всё перевернуть: Путин и Трамп сядут за стол переговоров

Политолог высказался о возможном ходе встречи Путина и Трампа
2:10
Мир

Факт согласования встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о продолжении переговоров и готовности США обсуждать условия мира. Об этом Pravda.Ru рассказал политолог, член СПЧ при Президенте России Александр Ионов.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что по предложению американской стороны была достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне — президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ионов подчеркнул, что переговоры с американской стороной продолжаются, а факт согласования встречи говорит о готовности обсуждать предложенные Россией условия.

"Переговоры продолжаются и американскую сторону устроило намерение российской стороны и предложенные с нашей стороны формы возможного будущего мирного соглашения", — пояснил политолог.

Он отметил, что Москва обозначила перед Вашингтоном ключевые условия завершения конфликта, включая территориальную целостность регионов, вошедших в состав РФ.

"Наша страна передала свое видение завершения конфликта и условий этого завершения. Именно тех условий, которые мы конституционно не можем обойти. В частности, мы не можем обойти территориальные претензии, которые есть. Мы должны освободить как минимум всю административную территорию регионов. Мы же еe не будем менять, она вошла в состав России. И мы это закрепили", — отметил эксперт.

Он также указал, что для России важно, чтобы Украина приняла внеблоковый статус, прекратила репрессии и обеспечила права русскоязычного населения.

В то же время, по его словам, результативность встречи будет зависеть от поведения Киева.

"Многое еще зависит от украинской стороны, которая сегодня манкирует полностью переговорный процесс", — подчеркнул политолог.

Он выразил надежду на конструктивный диалог, подчеркнув, что окончательная перспектива мира зависит от давления США на Киев.

Автор Петр Ермилин

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
