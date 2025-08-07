Встреча, которая может всё перевернуть: Путин и Трамп сядут за стол переговоров

Факт согласования встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о продолжении переговоров и готовности США обсуждать условия мира. Об этом Pravda.Ru рассказал политолог, член СПЧ при Президенте России Александр Ионов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что по предложению американской стороны была достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне — президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ионов подчеркнул, что переговоры с американской стороной продолжаются, а факт согласования встречи говорит о готовности обсуждать предложенные Россией условия.
"Переговоры продолжаются и американскую сторону устроило намерение российской стороны и предложенные с нашей стороны формы возможного будущего мирного соглашения", — пояснил политолог.
Он отметил, что Москва обозначила перед Вашингтоном ключевые условия завершения конфликта, включая территориальную целостность регионов, вошедших в состав РФ.
"Наша страна передала свое видение завершения конфликта и условий этого завершения. Именно тех условий, которые мы конституционно не можем обойти. В частности, мы не можем обойти территориальные претензии, которые есть. Мы должны освободить как минимум всю административную территорию регионов. Мы же еe не будем менять, она вошла в состав России. И мы это закрепили", — отметил эксперт.
Он также указал, что для России важно, чтобы Украина приняла внеблоковый статус, прекратила репрессии и обеспечила права русскоязычного населения.
В то же время, по его словам, результативность встречи будет зависеть от поведения Киева.
"Многое еще зависит от украинской стороны, которая сегодня манкирует полностью переговорный процесс", — подчеркнул политолог.
Он выразил надежду на конструктивный диалог, подчеркнув, что окончательная перспектива мира зависит от давления США на Киев.
