В 16 тысячах игрушечных пистолетов скрыт опасный секрет: их ищут по всей Японии

Японцы ищут игрушечные пистолеты, которые могут убивать людей

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В автоматах с игрушками в Японии нашли оружие, которое может серьёзно травмировать или даже убить человека.

Фото: commons.wikimedia.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Токио, Гиндза

В страну доставили китайские пластиковые пистолеты, которые можно переделать под стрельбу боевыми патронами. Из можно было получить с легкостью, достав в машинах с когтевым краном.

Эти с виду безобидные пистолеты могут взорваться в руках или нанести травмы при использовании.

Сейчас в Японии сдали в полицейские участки несколько сотен опасных игрушек.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

