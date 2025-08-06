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В 16 тысячах игрушечных пистолетов скрыт опасный секрет: их ищут по всей Японии

Японцы ищут игрушечные пистолеты, которые могут убивать людей
0:32
Мир

В автоматах с игрушками в Японии нашли оружие, которое может серьёзно травмировать или даже убить человека.

Токио, Гиндза
Фото: commons.wikimedia.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Токио, Гиндза

В страну доставили китайские пластиковые пистолеты, которые можно переделать под стрельбу боевыми патронами. Из можно было получить с легкостью, достав в машинах с когтевым краном.

Эти с виду безобидные пистолеты могут взорваться в руках или нанести травмы при использовании.

Сейчас в Японии сдали в полицейские участки несколько сотен опасных игрушек.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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