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Гнев профессора-перебежчика: НАТО оказалось беззащитным перед дронами

Уязвимость альянса: профессор Талк сделал шокирующие заявления о безопасности НАТО
Мир

Профессор-перебежчик Сергей Талк уверен, что русские уже победили, поскольку продемонстрировали уязвимость НАТО перед реальной угрозой. Он сдал Польшу, Литву и другие страны альянса.

дрон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дрон

По словам профессора, система обороны НАТО абсолютно бессильна против случайных дронов, которые залетают в Европу со стороны Украины. Так уже было в Литве, Латвии, Польше, Румынии и даже в Германии. Но каждый раз военные узнавали о БПЛА от местных фермеров.

"Получается, что у НАТО нет радаров, которые были бы способны заметить угрозу ещё на подлёте. Средств обнаружения, ведения и уничтожения дронов нет. И я не говорю о том, что российские военные в Калининграде полностью подавили сигнал GPS над Балтикой, а НАТО с этим ничего поделать не может", — рассказал Талк.

Он добавил, что Запад активно готовится к войне с Россией. Германия, например, решила повысить потолок госдолга, чтобы сделать свою армию сильнейшей в Европе, пишет "Царьград".

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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