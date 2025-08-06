В Гагаузии принята резолюция после вынесения приговора главе автономии Гуцул

Власти Гагаузии приняли резолюцию после вынесения приговора главе автономии Евгении Гуцул.
Журналист Василий Мойсеенко рассказал, что депутаты приняли решение о формировании совместной комиссии, состоящей из представителей президиума и исполнительного комитета. Эта комиссия будет менять текст резолюции, которая касается текущей общественно-политической ситуации.
А исполняющий обязанности главы Гагаузии Илья Узун призвал народ не подчиняться действующим властям Молдавии. Ранее Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы по делу о якобы финансировании партии "Шор".
Протестную акцию перед зданием суда провели в её поддержку, сообщают Известия.
Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам рассказала, что до вступления приговора в силу Гуцул будет находиться в пенитенциарном изоляторе, который известен очень скверными условиями содержания осужденных.
Гагау́зия или Гагау́з Ери́, официально Автоно́мное территориа́льное образова́ние Гагау́зия (гаг. Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauziya, рум. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia) — автономное территориальное образование в составе Молдовы.
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