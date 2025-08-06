Домой не собираются: где в Европе больше всего платят украинским беженцам

Европейцы больше всего платят беженцам с Украины в Бельгии

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В Европе больше всего украинским беженцам платят — в Бельгии. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyiv City State Administration, Olexiy Samsonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинские беженцы

Там взрослые люди, не состоящие в браке, получают около 1100 евро в месяц, имеют государственную медицинскую страховку и право на государственное жилье при необходимости.

В Германии они как и немецкие безработные получают пособие 563 евро в месяц на человека. Также покрываются расходы на аренду жилья и медицинскую страховку.

Англичане дают им бесплатное жилье у частных лиц. Граждане Украины получают единовременную выплату в размере около 230 евро. Принимающие их лица, которые также являются их поручителями, получают чуть более 400 евро в месяц.

В Швеции им платят не ежемесячные выплаты, а суточные — около 190 евро в месяц, а дети — до 140 евро в месяц.

В Польше нет постоянных денежных выплат; правительство даже отменило единовременную выплату в размере чуть менее 70 евро на каждого взрослого гражданина Украины.

Уточнения

Бе́льгия — государство, находящееся на северо-западе Европы.

