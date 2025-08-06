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Грузинский сценарий не прокатит: Украина — последний бастион против России

Аналитик оценил возможность окончания конфликта на Украине грузинским сценарием
Мир

Сценарий завершения украинского конфликта по грузинскому образцу практически исключён из-за особой роли Киева в антироссийской политике Запада. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил старший научный сотрудник Института российской истории РАН, кандидат исторических наук Андрей Марчуков.

США и Грузия
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt Tammy K. Hineline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США и Грузия

Ранее бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для журнала The Weapons and Strategy предположил, что конфликт на Украине может завершиться по "грузинскому сценарию". "Сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые", — отметил он. 

Марчуков считает такой сценарий маловероятным из-за того, что Украина играет для Запада намного более значимую роль, чем Грузия.

"Мне кажется, это маловероятно, учитывая то огромное значение, которое Украина имеет для стран Запада, будь то Европа, будь то США", — пояснил эксперт.

По его словам, Украина представляет собой ключевую территорию в контексте противодействия самостоятельному развитию России. Тогда как в Кавказском регионе у Запада есть возможность маневра за счёт других государств, например, Армении или Азербайджана.

"То есть можно опираться на Армению и делать ее антироссийски настроенной страной. Можно опираться на Азербайджан – то же самое, вредить интересам и России, и Ирана, и нарушать транспортный коридор через Каспий", — уточнил Марчуков.

Он также отметил, что прибалтийские государства не обладают самостоятельной значимостью, несмотря на отдельные назначения их представителей в структурах ЕС. Украина же, напротив, остаётся крупной, населенной и геостратегически важной территорией.

"Это страна, обладающая потенциальным экономическим и, главное, расположенным так, что без нее безопасности существования России как евразийской державы, как державы, расположенной значительной частью в Европе, невозможно", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украина продолжит быть для Запада ключевым антироссийским проектом, независимо от официальных заявлений о невозможности её вступления в НАТО.

"А заявить о том, что Украине не светит вступление в НАТО, это говорилось неоднократно, но мы видим, что украинская армия фактически превращена в армию НАТО, воюет за блок НАТО", — напомнил Марчуков.

Подводя итог, он отметил, что грузинский сценарий, скорее всего, невозможен именно из-за разницы в политическом весе между двумя странами.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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