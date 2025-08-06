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Ультиматум не прошел: США возвращаются под мирным флагом?

В Госдуме озвучили ожидания от визита в РФ спецпосланника США по Украине Уиткоффа
1:46
Мир

Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа может стать попыткой США выйти из сложной политической ситуации. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

США и Россия
Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США и Россия

Ранее в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.

По словам Чепы, визит Уиткоффа может быть связан с попыткой администрации президента США Дональда Трампа смягчить последствия ультимативных требований по украинскому вопросу, озвученных ранее.

"Я думаю, что сейчас будут озвучены позиции Трампа по его ультиматумам. И я думаю, что надо будет искать выход из сложившейся непростой политической ситуации. То есть ультиматум Трампа не прошел. Но из сложившейся ситуации надо найти хороший выход. Еще раз оценить ситуацию и попытаться решить вопрос", — заявил депутат.

Он напомнил, что Россия остается верна своей позиции. Чепа также подчеркнул, что Москва остается последовательной и твердо отстаивает свою линию.

"Ситуация такая, что Трамп ультимативно потребовал решения вопроса за короткий период времени. Президент наш продолжает четко отслеживать и выполнять ту позицию, которая была озвучена при трех разговорах президентов. Она не изменилась", — пояснил Чепа.

По его мнению, отсутствие резких шагов свидетельствует о готовности США к диалогу.

"Конечно, видите, нет резких действий, есть попытки выйти из ситуации. Это хорошо", — отметил он.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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