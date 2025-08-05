МИД Белоруссии взорвал бомбу: Польша, берегись ответного удара

Белоруссия осудила планы Польши по проведению антибелорусской акции в Варшаве

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство иностранных дел Белоруссии направило вызов временному поверенному в делах Польши из-за предстоящего мероприятия в Варшаве, которое рассматривается как антибелорусское.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Об этом стало известно 5 августа от представителя пресс-службы ведомства. Материал об этом публикуют Известия.

По данным агентства "БелТА", в период с 9 по 10 августа в польской столице на площади имени Пилсудского и в стенах Варшавского университета планируется проведение акции, направленной на причинение вреда интересам Белоруссии.

Пресс-секретарь отметил, что организаторами мероприятия выступают представители белорусской эмиграции, которые получают поддержку со стороны польских властей, одобряющих их действия, наносящие ущерб Белоруссии.

Кроме того, было подчеркнуто, что подобные шаги не способствуют налаживанию конструктивного взаимодействия между странами и наносят серьёзный урон отношениям Минска и Варшавы.

Ранее президент Белоруссии указал, что Польша и страны Балтии превращаются в площадку для военных манёвров. Он выразил мнение, что подобная политика может привести к исчезновению этих государств с политической карты мира.

Уточнения

Варша́ва — столица и крупнейший по численности населения город Польши.

