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Не дружишь с Израилем — умрёшь без денег: новый закон США шокировал регионы

Города США лишатся госпомощи при бойкоте израильских компаний
1:28
Мир

Власти США под руководством администрации Дональда Трампа сообщили, что регионы и города страны, отказывающиеся сотрудничать с компаниями, принадлежащими Израилю, лишатся государственной поддержки в случае стихийных бедствий.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) уточнило, что в соответствии с обновлённым документом под названием "Положения и условия FEMA" от 2025 года, одним из обязательных требований для получения федеральной помощи является поддержание стабильных связей с Израилем, включая взаимодействие с израильскими предприятиями в коммерческой сфере. Материал об этом публикует издание argumenti.ru.

Эта финансовая помощь включает выделение 1,9 миллиарда долларов в виде грантов, которые направляются на закупку оборудования для поисково-спасательных операций, оплату труда сотрудников экстренных служб и обеспечение резервных источников электроэнергии в условиях масштабных природных катаклизмов.

Кроме того, FEMA объявило, что крупные города обязаны предоставить письменное подтверждение своей готовности следовать политике в отношении Израиля, чтобы претендовать на дополнительное финансирование в размере 553,5 миллиона долларов, предназначенное для мер по предотвращению террористических угроз в густонаселённых районах.

Уточнения

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях — подразделение Министерства внутренней безопасности США, занимающееся координацией действий по ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться местные власти.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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