Не дружишь с Израилем — умрёшь без денег: новый закон США шокировал регионы

Города США лишатся госпомощи при бойкоте израильских компаний

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти США под руководством администрации Дональда Трампа сообщили, что регионы и города страны, отказывающиеся сотрудничать с компаниями, принадлежащими Израилю, лишатся государственной поддержки в случае стихийных бедствий.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) уточнило, что в соответствии с обновлённым документом под названием "Положения и условия FEMA" от 2025 года, одним из обязательных требований для получения федеральной помощи является поддержание стабильных связей с Израилем, включая взаимодействие с израильскими предприятиями в коммерческой сфере. Материал об этом публикует издание argumenti.ru.

Эта финансовая помощь включает выделение 1,9 миллиарда долларов в виде грантов, которые направляются на закупку оборудования для поисково-спасательных операций, оплату труда сотрудников экстренных служб и обеспечение резервных источников электроэнергии в условиях масштабных природных катаклизмов.

Кроме того, FEMA объявило, что крупные города обязаны предоставить письменное подтверждение своей готовности следовать политике в отношении Израиля, чтобы претендовать на дополнительное финансирование в размере 553,5 миллиона долларов, предназначенное для мер по предотвращению террористических угроз в густонаселённых районах.

Уточнения

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях — подразделение Министерства внутренней безопасности США, занимающееся координацией действий по ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться местные власти.

