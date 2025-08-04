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Пираты XXI века: Россия готова ответить на угрозы со стороны Великобритании

Россия защитит нефтетанкеры в случае опасности со стороны Великобритании
1:20
Мир

Депутат Государственной Думы, представляющий крымский регион, Михаил Шеремет в беседе с журналистами РИА Новости выразил предостережение властям Великобритании, призвав их отказаться от планов проведения облав на танкеры, перевозящие российскую нефть, так называемый "теневой флот".

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Он подчеркнул, что в случае подобных действий со стороны Лондона Россия примет соответствующие меры.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что британские спецслужбы готовят операцию с привлечением союзников по НАТО, направленную на масштабную охоту за судами, транспортирующими российскую нефть.

Шеремет отметил, что внешняя политика Великобритании всё больше строится на принципах, которые он охарактеризовал как государственный терроризм. По его мнению, британским спецслужбам следует осознать, что Россия не допустит безнаказанных угроз своим национальным интересам. Он добавил, что любая провокация в отношении нефтетанкеров не останется без ответа, и реакция будет адекватной.

Кроме того, депутат сравнил действия британских властей с поведением пиратов, стремящихся обогатиться за счёт других, что, по его словам, становится всё более очевидным в их политике..

Уточнения

Теневой флот России — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых Евросоюзом и странами Большой семёрки.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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