Цыганское барокко в США: Трамп захотел позолоченный Овальный кабинет

Президент Трамп распорядился добавить золота в отделку Овального кабинета

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Президент США Дональд Трамп решил обновить интерьер своего рабочего пространства в Белом доме, добавив золотую отделку на потолок Овального кабинета.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Об этом стало известно из материала, опубликованного американским телеканалом NBC.

По информации, полученной от представителя администрации, пожелавшего остаться анонимным, Трамп лично контролирует процесс модернизации Овального кабинета, уделяя особое внимание внедрению золотых элементов в оформление потолка.

Ранее глава государства уже внёс изменения в убранство других помещений Белого дома, заменив картины на стенах и дополнив интерьер новыми декоративными элементами. Однако именно использование золота в отделке стало для президента предметом особой гордости, о чём он неоднократно упоминал во время встреч с журналистами, подчёркивая значимость этого элемента в обновлённом дизайне.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

