Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Венгрии рассказали, для чего на кухонной тёрке нужна мелкая рифлёная сторона
Учёные опровергли миф о зависимости от сахара — исследование длилось полгода
Поперечный* предостерёг россиян от переезда в Лос-Анджелес: высокие цены и ужасы медицины
Россия защитит нефтетанкеры в случае опасности со стороны Великобритании
Президент Трамп распорядился добавить золота в отделку Овального кабинета
Adani Group и BYD: партнёрство, способное перекроить глобальный рынок аккумуляторов
Осенняя депрессия подкралась в рюкзаке: как начало школы ломает психику
Три простых ингредиента реанимируют старую разделочную доску
Оззи Осборн: сын рассказал о кулинарных привычках и любимой еде отца

Скандал на вершине власти: правительство Литвы отправлено в нокаут

Правительство Литвы отправлено в отставку после заявлений премьера
1:21
Мир

В Литве произошёл громкий политический кризис, в результате которого правительство страны подало в отставку после ухода с поста премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания кабинета министров республики, где глава правительства объявил о своём решении. Подробности публикует Царьград. 

Палуцкас сообщил, что, принимая решение оставить пост премьер-министра, он также инициирует отставку всего 19-го правительства Литвы. Он уточнил, что заявление об уходе будет передано президенту страны Гитанасу Науседе в тот же день. При этом он отметил, что действующий состав правительства продолжит исполнять свои обязанности в переходный период, пока новый глава кабинета министров не внесёт изменения в его структуру.

Причиной отставки стал коррупционный скандал, разгоревшийся на прошлой неделе.

Палуцкаса обвинили в возможных финансовых махинациях, связанных с предоставлением льготного кредита компании, которая принадлежит его близким родственникам. В ответ на эти обвинения президент Науседа предложил премьер-министру либо публично опровергнуть выдвинутые претензии, либо покинуть свой пост, что в итоге и произошло.

Уточнения

Ги́нтаутас Палу́цкас — литовский государственный и политический деятель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Домашние животные
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Мамины запасы отдыхают: закрутка, которую вы точно не забудете — баклажаны, как из ресторана
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё
Последние материалы
В Венгрии рассказали, для чего на кухонной тёрке нужна мелкая рифлёная сторона
Учёные опровергли миф о зависимости от сахара — исследование длилось полгода
Поперечный* предостерёг россиян от переезда в Лос-Анджелес: высокие цены и ужасы медицины
Россия защитит нефтетанкеры в случае опасности со стороны Великобритании
Президент Трамп распорядился добавить золота в отделку Овального кабинета
Adani Group и BYD: партнёрство, способное перекроить глобальный рынок аккумуляторов
Осенняя депрессия подкралась в рюкзаке: как начало школы ломает психику
Три простых ингредиента реанимируют старую разделочную доску
Оззи Осборн: сын рассказал о кулинарных привычках и любимой еде отца
Одна миска на двоих: ветеринары назвали опасности совместного кормления кошки и собаки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.