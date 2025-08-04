Скандал на вершине власти: правительство Литвы отправлено в нокаут

Правительство Литвы отправлено в отставку после заявлений премьера

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

В Литве произошёл громкий политический кризис, в результате которого правительство страны подало в отставку после ухода с поста премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Литвы

Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания кабинета министров республики, где глава правительства объявил о своём решении. Подробности публикует Царьград.

Палуцкас сообщил, что, принимая решение оставить пост премьер-министра, он также инициирует отставку всего 19-го правительства Литвы. Он уточнил, что заявление об уходе будет передано президенту страны Гитанасу Науседе в тот же день. При этом он отметил, что действующий состав правительства продолжит исполнять свои обязанности в переходный период, пока новый глава кабинета министров не внесёт изменения в его структуру.

Причиной отставки стал коррупционный скандал, разгоревшийся на прошлой неделе.

Палуцкаса обвинили в возможных финансовых махинациях, связанных с предоставлением льготного кредита компании, которая принадлежит его близким родственникам. В ответ на эти обвинения президент Науседа предложил премьер-министру либо публично опровергнуть выдвинутые претензии, либо покинуть свой пост, что в итоге и произошло.

Уточнения

Ги́нтаутас Палу́цкас — литовский государственный и политический деятель.

