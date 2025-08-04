Скандал на вершине власти: правительство Литвы отправлено в нокаут

В Литве произошёл громкий политический кризис, в результате которого правительство страны подало в отставку после ухода с поста премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.
Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания кабинета министров республики, где глава правительства объявил о своём решении. Подробности публикует Царьград.
Палуцкас сообщил, что, принимая решение оставить пост премьер-министра, он также инициирует отставку всего 19-го правительства Литвы. Он уточнил, что заявление об уходе будет передано президенту страны Гитанасу Науседе в тот же день. При этом он отметил, что действующий состав правительства продолжит исполнять свои обязанности в переходный период, пока новый глава кабинета министров не внесёт изменения в его структуру.
Причиной отставки стал коррупционный скандал, разгоревшийся на прошлой неделе.
Палуцкаса обвинили в возможных финансовых махинациях, связанных с предоставлением льготного кредита компании, которая принадлежит его близким родственникам. В ответ на эти обвинения президент Науседа предложил премьер-министру либо публично опровергнуть выдвинутые претензии, либо покинуть свой пост, что в итоге и произошло.
Ги́нтаутас Палу́цкас — литовский государственный и политический деятель.
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