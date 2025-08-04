Встреча Путина и Зеленского возможна, но есть подвох: в Госдуме назвали нюансы

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после четкого определения легитимности украинской стороны и согласования условий. Такую позицию в разговоре с Pravda.Ru озвучил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским. Однако, по словам представителя Кремля, прежде должна быть проведена необходимая работа на экспертном уровне, без которой такая встреча пока невозможна.
По словам Чепы, возможность переговоров между Россией и Украиной обсуждается с самого начала диалога Москвы с Вашингтоном.
"Конечно. Возможности для этой встречи одни, и об этом говорим много времени. Уже с самого начала всех переговоров с американцами", — заявил депутат.
Он отметил, что встреча между Россией и Украиной неизбежна, но необходимо определить, кто будет легитимно представлять украинскую сторону.
"Переговоры с Украиной обязательно будут. С кем? Кто будет представлять украинскую сторону? Это вопрос", — подчеркнул Чепа.
По его словам, нельзя допустить, чтобы встреча была организована только ради самого факта ее проведения.
"Эта встреча должна быть не ради встречи, чего добивается Зеленский, а должно быть согласование и утверждение условий соглашения", — пояснил парламентарий.
Он добавил, что хотя участие Зеленского в переговорах возможно, это вовсе не обязательное условие.
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