Встреча Путина и Зеленского возможна, но есть подвох: в Госдуме назвали нюансы

В Госдуме заявили, что встреча с Путина с Зеленским возможна при соблюдении ряда условий

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после четкого определения легитимности украинской стороны и согласования условий. Такую позицию в разговоре с Pravda.Ru озвучил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским. Однако, по словам представителя Кремля, прежде должна быть проведена необходимая работа на экспертном уровне, без которой такая встреча пока невозможна.

По словам Чепы, возможность переговоров между Россией и Украиной обсуждается с самого начала диалога Москвы с Вашингтоном.

"Конечно. Возможности для этой встречи одни, и об этом говорим много времени. Уже с самого начала всех переговоров с американцами", — заявил депутат.

Он отметил, что встреча между Россией и Украиной неизбежна, но необходимо определить, кто будет легитимно представлять украинскую сторону.

"Переговоры с Украиной обязательно будут. С кем? Кто будет представлять украинскую сторону? Это вопрос", — подчеркнул Чепа.

По его словам, нельзя допустить, чтобы встреча была организована только ради самого факта ее проведения.

"Эта встреча должна быть не ради встречи, чего добивается Зеленский, а должно быть согласование и утверждение условий соглашения", — пояснил парламентарий.

Он добавил, что хотя участие Зеленского в переговорах возможно, это вовсе не обязательное условие.