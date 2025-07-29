Без права быть человеком: Россия раскрыла страшную правду о жизни в Палестине

Вершинин в ООН: оккупация Палестины привела к массовой дегуманизации населения

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Ситуация на палестинских территориях, находящихся под контролем Израиля, представляет собой масштабный процесс утраты человеческого достоинства, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сектор Газа

Выступая на международной конференции в ООН, посвящённой поиску путей мирного урегулирования палестинского вопроса и реализации концепции сосуществования двух государств для двух народов, он подчеркнул, что происходящее в этом регионе сложно описать словами.

По его мнению, события на этих землях превратились в трагическую цепь событий, сопровождающуюся массовыми страданиями, огромным числом жертв и значительными разрушениями.

Уточнения

Палести́на — историческая область на Ближнем Востоке.

