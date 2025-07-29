Ситуация на палестинских территориях, находящихся под контролем Израиля, представляет собой масштабный процесс утраты человеческого достоинства, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Выступая на международной конференции в ООН, посвящённой поиску путей мирного урегулирования палестинского вопроса и реализации концепции сосуществования двух государств для двух народов, он подчеркнул, что происходящее в этом регионе сложно описать словами.
По его мнению, события на этих землях превратились в трагическую цепь событий, сопровождающуюся массовыми страданиями, огромным числом жертв и значительными разрушениями.
Палести́на — историческая область на Ближнем Востоке.
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"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.