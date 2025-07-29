Россия разложила всё по полкам: без этого пункта мир на Ближнем Востоке невозможен

Достичь стабильности и безопасности на Ближнем Востоке невозможно, если не будет решён вопрос о создании палестинского государства, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Выступая на международной конференции в ООН, посвящённой поиску мирного урегулирования палестинского вопроса и реализации принципа сосуществования двух государств для двух народов, он отметил, что последние события в регионе, включая беспрецедентный кризис и резкий рост насилия, в очередной раз доказали: без справедливого и устойчивого решения палестинской проблемы надеяться на прочный мир и безопасность в этом регионе не приходится.
Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
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"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.