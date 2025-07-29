Россия разложила всё по полкам: без этого пункта мир на Ближнем Востоке невозможен

Россия поставила условие для мира на Ближнем Востоке: главное из речи в ООН

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Достичь стабильности и безопасности на Ближнем Востоке невозможно, если не будет решён вопрос о создании палестинского государства, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Фото: commons.wikimedia.org by Makbula Nassar مقبولة نصار, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Палестинцы

Выступая на международной конференции в ООН, посвящённой поиску мирного урегулирования палестинского вопроса и реализации принципа сосуществования двух государств для двух народов, он отметил, что последние события в регионе, включая беспрецедентный кризис и резкий рост насилия, в очередной раз доказали: без справедливого и устойчивого решения палестинской проблемы надеяться на прочный мир и безопасность в этом регионе не приходится.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

